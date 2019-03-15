В ночном клубе Барнаула мастер спорта по боксу избил женщину
В Барнауле в стенах одного из ночных клубов мастер спорта по боксу избил женщину. Сразу после инцидента она обратилась к охранникам заведения, но те посоветовали ходить с телохранителем.
Установлено, что женщина пришла в ночной клуб с двумя подругами. Рядом с ними отдыхала компаний парней, среди которых и был нападавший. Последние приехали в заведение после свадьбы.
По словам женщин, боксер постоянно подходил к их столику и просил познакомиться. Получив отказ, он ударил одну из них ногой в область таза. Подруги помогли пострадавшей добраться до ближайшего медучреждения, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей, который привел к атрофии функции левой ноги.
Спортсмен не признал свою вину, заявив, что принял женщин за своих знакомых. Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств и подробностей случившегося, сообщает новостное издание «Политэксперт».
Установлено, что женщина пришла в ночной клуб с двумя подругами. Рядом с ними отдыхала компаний парней, среди которых и был нападавший. Последние приехали в заведение после свадьбы.
По словам женщин, боксер постоянно подходил к их столику и просил познакомиться. Получив отказ, он ударил одну из них ногой в область таза. Подруги помогли пострадавшей добраться до ближайшего медучреждения, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей, который привел к атрофии функции левой ноги.
Спортсмен не признал свою вину, заявив, что принял женщин за своих знакомых. Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств и подробностей случившегося, сообщает новостное издание «Политэксперт».
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:08