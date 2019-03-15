«Мне не нравится»: Влад Топалов высказался о работе Регины Тодоренко над новым шоу

Знаменитый блогер и певец Влад Топалов рассказал фанатам в своем аккаунте в Instagram, что очень гордится женой и ее трудоспособностью, но ему не нравиться, сколько сил, здоровья и нервов Регина Тодоренко тратит для работы над новым проектом.Знаменитость согласен закрыть на это глаза, ведь работа приносит его возлюбленной удовольствие, а ее шоу смотрят и любят миллионы людей. Он похвалил жену и написал: «Чем бы это дитя не тешилось, лишь бы улыбалось и сына кормила». Влад Топалов рад видеть супругу счастливой и назвал Тодоренко мамой и женой года. Певец не забыл отметить, как сильно он с наследником Михаилом ее любит.Подписчики Топалова отреагировали на его публикацию, оставляя в комментариях положительные отзывы. По мнению большинства пользователей, поп-звезда – идеальный муж, который всегда поддержит и будет заботиться о своей второй половинке. Фанаты восхитились позицией Влада Топалова, а Регине Тодоренко пожелали сил и творческих успехов.