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«Мне не нравится»: Влад Топалов высказался о работе Регины Тодоренко над новым шоу

Популярный российский исполнитель Влад Топалов высказался о работе своей супруги Регины Тодоренко над новым проектом. Он отметил, что ему не нравится шоу, для создания которого жена тратит очень много сил и здоровья.

«Мне не нравится»: Влад Топалов высказался о работе Регины Тодоренко над новым шоу

Знаменитый блогер и певец Влад Топалов рассказал фанатам в своем аккаунте в Instagram, что очень гордится женой и ее трудоспособностью, но ему не нравиться, сколько сил, здоровья и нервов Регина Тодоренко тратит для работы над новым проектом.

Знаменитость согласен закрыть на это глаза, ведь работа приносит его возлюбленной удовольствие, а ее шоу смотрят и любят миллионы людей. Он похвалил жену и написал: «Чем бы это дитя не тешилось, лишь бы улыбалось и сына кормила». Влад Топалов рад видеть супругу счастливой и назвал Тодоренко мамой и женой года. Певец не забыл отметить, как сильно он с наследником Михаилом ее любит.

Подписчики Топалова отреагировали на его публикацию, оставляя в комментариях положительные отзывы. По мнению большинства пользователей, поп-звезда – идеальный муж, который всегда поддержит и будет заботиться о своей второй половинке. Фанаты восхитились позицией Влада Топалова, а Регине Тодоренко пожелали сил и творческих успехов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

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