Александр Овечкин эмоционально отреагировал на выходку одноклубников «Вашингтон Кэпиталз»





В США принято чтить множество различных традиций. В один из дней жители отмечают день числа тт. В этот праздник принято печь пироги с изображением числа. Именно данная дата отмечалась представителями хоккейного клуба.Напомним, что в нынешнем сезоне Александр Овечкин возглавляет гонку снайперов в НХЛ. Вплотную показатели спортсмена приближаются к отметке 50 заброшенных в ворота соперника шайб. Нападающий бьет рекорды в США, за этого его уважают партнеры и болельщики. Дома Овечкина всегда поддерживает супруга Анастасия Шубская, которая в августе прошлого года подарила мужу первенца.К слову, в прошлом сезоне Александр Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли. Награду он привез в Москву, чтобы показать соотечественникам, по этому поводу было устроено пышное мероприятии. В этом году хоккеист намерен повторить успех в составе родного клуба. Яркие победы чередуются с поражениями, Овечкин уже не раз отмечал, что главными являются игры плей-офф, где и решится судьба трофея.