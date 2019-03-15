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Александр Овечкин эмоционально отреагировал на выходку одноклубников «Вашингтон Кэпиталз»

Хоккеист Александр Овечкин получил в лицо тортом от одноклубников «Вашингтон Кэпиталз». В это время нападающий общался с журналистами, не ожидая никакого подвоха со стороны коллег. После соответствующей выходки супруг Анастасии Шубской не смог сдержать свои эмоции.
Александр Овечкин эмоционально отреагировал на выходку одноклубников «Вашингтон Кэпиталз»

В США принято чтить множество различных традиций. В один из дней жители отмечают день числа тт. В этот праздник принято печь пироги с изображением числа. Именно данная дата отмечалась представителями хоккейного клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне Александр Овечкин возглавляет гонку снайперов в НХЛ. Вплотную показатели спортсмена приближаются к отметке 50 заброшенных в ворота соперника шайб. Нападающий бьет рекорды в США, за этого его уважают партнеры и болельщики. Дома Овечкина всегда поддерживает супруга Анастасия Шубская, которая в августе прошлого года подарила мужу первенца.

К слову, в прошлом сезоне Александр Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли. Награду он привез в Москву, чтобы показать соотечественникам, по этому поводу было устроено пышное мероприятии. В этом году хоккеист намерен повторить успех в составе родного клуба. Яркие победы чередуются с поражениями, Овечкин уже не раз отмечал, что главными являются игры плей-офф, где и решится судьба трофея.



 
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Спорт
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:24

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