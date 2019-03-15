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Астрономы получили снимки туманности "Летучая мышь" в созвездии Орион

Астрономы обсерватории ESO получили детальные снимки туманности "Летучая мышь" в созвездии Орион. В его тёмных областях NGC 1788 рассмотреть наиболее трудно.
Астрономы получили снимки туманности "Летучая мышь" в созвездии Орион

Телескоп VLT, использованный в программе "Космические сокровища ESO", получил самый чёткий снимок туманности "Летучая мышь" из имеющихся на сегодняшний день. NGC 1788 не может испускать собственный свет, а получает его от молодых звёзд, скрытых за пылевыми облаками. В созвездии Орион туманность несколько изолированна от прочих.

Ближайшие массивные светила сформировали её своими сильными звёздными ветрами. Из верхних слоёв их атмосферы раскалённая плазма выбрасывалась с огромной скоростью в окружающее пространство. Таким образом облака вокруг молодых звёзд в сердце NGC 1788 получили свою необычную форму.
Астрономы получили снимки туманности "Летучая мышь" в созвездии Орион

Уильям Гершель, будучи англо-немецким астрономом, впервые дал описание "Летучей мыши". Туманность попала в каталог учёного NGC вместе с другими далёкими объектами космоса.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:16

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