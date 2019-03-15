Астрономы получили снимки туманности "Летучая мышь" в созвездии Орион





Телескоп VLT, использованный в программе "Космические сокровища ESO", получил самый чёткий снимок туманности "Летучая мышь" из имеющихся на сегодняшний день. NGC 1788 не может испускать собственный свет, а получает его от молодых звёзд, скрытых за пылевыми облаками. В созвездии Орион туманность несколько изолированна от прочих.Ближайшие массивные светила сформировали её своими сильными звёздными ветрами. Из верхних слоёв их атмосферы раскалённая плазма выбрасывалась с огромной скоростью в окружающее пространство. Таким образом облака вокруг молодых звёзд в сердце NGC 1788 получили свою необычную форму.Уильям Гершель, будучи англо-немецким астрономом, впервые дал описание "Летучей мыши". Туманность попала в каталог учёного NGC вместе с другими далёкими объектами космоса.