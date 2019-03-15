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Вадим Манукян поддержал раскритиковавшего КВН Леонида Ярмольника

Вадим Манукян, являющийся членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме, решил поддержать раскритиковавшего современный КВН Леонида Ярмольника. Эксперт согласен с мнением артиста, что игра давно себя изжила.
Вадим Манукян поддержал раскритиковавшего КВН Леонида Ярмольника

По мнению Вадима Манукяна, в современном КВНе давно уже нет ни веселых, ни находчивых. Отсутствует в передаче и драйв, который был раньше. Общественник признался, что с некоторых пор не смотрит ставшую не смешной популярную некогда программу. Эксперт решил выступить в защиту Леонида Ярмольника после скандала артиста с Юлием Гусманом. Манукян не понимает, в чем не прав актер, ведь ему есть с чем сравнивать, а член жюри КВН Гусман, по его словам, не в состоянии поддерживать корпоративную этику.
Вадим Манукян поддержал раскритиковавшего КВН Леонида Ярмольника

Гусман называет заявления Ярмольника о шутках КВН и плохом качестве программы несправедливыми. Бессменный судья игр уверен, что известный киноактер и продюсер излишне эмоционален, поэтому и недоволен передачей и ее участниками.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:55

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