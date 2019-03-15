Супруг Ларисы Гузеевой подарил ей погреб с винами





В одном из своих интервью Лариса Гузеева рассказала, как однажды она поняла, что больше не любит пить вино, хотя раньше обожала его. Спустя некоторое время муж знаменитости Игорь Бухаров решил сделать ей сюрприз и подарил возлюбленной погреб, который был полон бутылок с виноградным алкогольным напитком. Такой подарок он преподнес Ларисе Гузеевой, поскольку не знал, что ее вкусы изменились.Об произошедшем телеведущая рассказала своим подругам, они посоветовали знаменитости оставить погреб, ведь любовь к вину может вернуться в любой момент. По мнению близких Ларисы Гузеевой, ее вкус изменился лишь на некоторое время. Супруг знаменитости отнесся к сложившийся ситуации вполне спокойно и не стал обижаться на свою возлюбленную.