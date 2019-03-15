Читающие только заголовки статей люди оказались менее информированы, чем им казалось





Йоркский колледж пригласил для эксперимента тысячу добровольцев, выяснив, почему иногда людям, читающим заголовки статей, кажется, будто они хорошо владеют темой. Первой группе участников из 320 человек предложили познакомиться с материалом The Washington Post о ГМ-еде. Вторая группа просмотрела превью 4 статей в Facebook на ту же тему, а третья не читала ничего.Тест из 6 контрольных вопросов показал, что лучше всех овладели знаниями первые добровольцы, изучавшие газету. Вторая группа дала на 1 правильный ответ больше, нежели третья, однако оказалась весьма уверена в себе.Учёные отметили у читателей Facebook чувство информированности, которое не соответствовало их реальным знаниям. Такая самоуверенность после прочтения заголовков и отрывков статей может влиять на последующие поступки и восприимчивость к ложной информации и фейковым новостям, опасаются специалисты.