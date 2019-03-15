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Настя Ивлеева и Федук устроили шуточное сражение в эфире «AgentShow»

Известный российский рэпер Федук стал гостем нового проекта Насти Ивлеевой «AgentShow» на Youtube. Артисту пришлось участвовать в шуточном сражении в эфире шоу, где нужно было бить ведущую рыбой по лицу.

Настя Ивлеева и Федук устроили шуточное сражение в эфире «AgentShow»

Федук стал первым участником «AgentShow» популярного блогера Насти Ивлеевой. Знаменитость отвечал на различные каверзные вопросы ведущей, а затем ловил «летающий» мусор в специальной закрытой кабине. Настя Ивлеева также составила компанию гостю в некоторых конкурсах. Согласно правилам, проигравший должен получить рыбой по лицу, однако ведущая решила, что не выиграл никто, так как собрать нужное количество хлопьев у них не получилось.

Ведущая достала из ведра большую щуку, и первая нанесла удар Федуку. Исполнитель был не в восторге и выругался, а затем забрал у блогера рыбу и ударил ведущую по лицу. После этого артисту пришлось принять участие еще в одной рубрике под названием «Человек из прошлого». Он должен был узнать с помощью подсказок, кто из давних приятелей находится в студии. Первой гостьей стала учительница знаменитости.
Настя Ивлеева и Федук устроили шуточное сражение в эфире «AgentShow»

Поклонники Насти Ивлеевой остались довольны новым проектом кумира, отметив, что ее шоу отлично поднимает настроение, а битва рыбой особенно впечатляет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:13

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