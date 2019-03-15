Ирина Пинчук заплакала от жалости к Валерию Блюменкранцу

По словам длинноволосой красавицы, она сейчас находится в такой «ужасном» состоянии, что даже перестала спать ночью.Всем известно, что несколько недель назад Ирина решила поставить точку в отношениях с Валерием. А началось все с того, что Блюменкранц настолько увлекся празднованием своего дня рождения, что напрочь позабыл о своей теперь уже бывшей возлюбленной.Впрочем, и концовка оказалась не такой «веселой», как, по всей видимости, хотелось мужчине, ведь Пинчук улетела в Доминикану, где она весело проводила время в компании своих лучших друзей и семейной пары – Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова.Ирина даже хотела покинуть реалити-шоу «Дом-2», но все-таки вернулась. На данный момент Валерий очень страдает, ведь впервые с ним поступили так, как он ранее поступал со своими девушками. Блюменкранц даже пытался снова начать ухаживать за Пинчук, чтобы добиться ее расположения, однако Ирина сразу же рубит все на корню.Известно, что брюнетка ждет, когда на проект вернется Роман Гриценко, а так как парень ее никогда не предавал, во всяком случае, как это сделал Валерий, она намерена строить отношения именно с ним.В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых Ирина плачет от жалости к Валерию. По словам Пинчук, ей очень сложно смотреть на то, как мучается Блюменкранц, однако чувств к мужчине у нее больше не осталось.