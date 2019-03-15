Жена Андрея Мерзликина рассказала о знакомстве с актером

Женщина вспоминает, первое знакомство с Андреем Мерзликиным у неё состоялось во время празднования 9 мая. Потом они не виделись до недели Масленицы. Тогда Анна Осокина позвала своих друзей к себе в гости, в их числе оказался и сам Мерзликин. После этого паре потребовался всего один год для того, чтобы вступить в брак. Жена рассказывает, вероятно она завлекла своего супруга именно блинами, ведь свои отношения они официально оформили на следующий зимний праздник.5 марта 2019 года пара отметила 13 лет совместной жизни. Сейчас она воспитывает четырех детей: 12-летнего Федора, 10-летнюю Серафиму, 8-летнюю Евдокию и 3-летнего Макара. Анна Осокина не скрывает, что очень счастлива в этом браке и благодарит Бога, что «дал разум сказать «Да» в ответ на предложение руки и сердца». Несмотря на это, в союзе с таким знаменитым актером есть и своим минусы. Например, необходимо всегда держать себя в руках, даже если человек откровенно хамит и заслуживает грубого ответа. Также она отметила, что вынуждена постоянно соответствовать своему супругу на светских и других мероприятиях.