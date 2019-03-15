Жена Андрея Мерзликина рассказала о знакомстве с актером
Жена Андрея Мерзликина Анна Осокина рассказала журналистам о знакомстве с актером. По словам избранницы звезды, она завлекла будущего супруга своими блинами.
Женщина вспоминает, первое знакомство с Андреем Мерзликиным у неё состоялось во время празднования 9 мая. Потом они не виделись до недели Масленицы. Тогда Анна Осокина позвала своих друзей к себе в гости, в их числе оказался и сам Мерзликин. После этого паре потребовался всего один год для того, чтобы вступить в брак. Жена рассказывает, вероятно она завлекла своего супруга именно блинами, ведь свои отношения они официально оформили на следующий зимний праздник.
5 марта 2019 года пара отметила 13 лет совместной жизни. Сейчас она воспитывает четырех детей: 12-летнего Федора, 10-летнюю Серафиму, 8-летнюю Евдокию и 3-летнего Макара. Анна Осокина не скрывает, что очень счастлива в этом браке и благодарит Бога, что «дал разум сказать «Да» в ответ на предложение руки и сердца». Несмотря на это, в союзе с таким знаменитым актером есть и своим минусы. Например, необходимо всегда держать себя в руках, даже если человек откровенно хамит и заслуживает грубого ответа. Также она отметила, что вынуждена постоянно соответствовать своему супругу на светских и других мероприятиях.
Женщина вспоминает, первое знакомство с Андреем Мерзликиным у неё состоялось во время празднования 9 мая. Потом они не виделись до недели Масленицы. Тогда Анна Осокина позвала своих друзей к себе в гости, в их числе оказался и сам Мерзликин. После этого паре потребовался всего один год для того, чтобы вступить в брак. Жена рассказывает, вероятно она завлекла своего супруга именно блинами, ведь свои отношения они официально оформили на следующий зимний праздник.
5 марта 2019 года пара отметила 13 лет совместной жизни. Сейчас она воспитывает четырех детей: 12-летнего Федора, 10-летнюю Серафиму, 8-летнюю Евдокию и 3-летнего Макара. Анна Осокина не скрывает, что очень счастлива в этом браке и благодарит Бога, что «дал разум сказать «Да» в ответ на предложение руки и сердца». Несмотря на это, в союзе с таким знаменитым актером есть и своим минусы. Например, необходимо всегда держать себя в руках, даже если человек откровенно хамит и заслуживает грубого ответа. Также она отметила, что вынуждена постоянно соответствовать своему супругу на светских и других мероприятиях.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:19