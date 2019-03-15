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Мондезир Свет-Амур публично извинился перед Владом Кадони

Новый возлюбленный Юлии Ефременковой – Мондезир Свет-Амур публично извинился перед ведущим реалити-шоу «Дом-2» Владом Кадони.
Мондезир Свет-Амур публично извинился перед Владом Кадони

По словам Мондезира, он понял, что вел себя по-хамски.

Не секрет, что Ефременкова и Свет-Амур на днях объявили себя парой. На данный момент влюбленные активно говорят о том, что желают принять участие в проектном конкурсе «Свадьба на миллион». Впрочем, время от времени даже между ними возникают очевидные недоразумения.

К примеру, совсем недавно Мондезир позволил себе нелицеприятно высказаться в адрес Влада Кадони. Избранница Свет-Амура не смогла остаться в стороне и попыталась помирить своего молодого человека и коллегу по съемочной площадке.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен очередной выпуск телепроекта «Дом-2». В эфире она появится уже сегодня, 15 марта 2019 года.

Мондезир Свет-Амур публично извинился перед Владом Кадони

На видео Мондезир во время Лобного места просит дать ему слово. Многие телезрители «Дома-2» уверены, что Свет-Амура к подобному решению подтолкнула Ефременкова. Как бы то ни было, но возлюбленный Юлии все-таки извинился перед Владом за свое хамство.

«Влад, привет! Я хотел бы искренне извиниться перед тобой, перед всеми за недавний инцидент. Извини, что хамски, некорректно высказался в отношении тебя!..», - обратился Мондезир к ведущему «Дома-2».

К слову, Кадони не стал много говорить, а только отметил, что простил Свет-Амура.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:59

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