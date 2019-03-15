Мондезир Свет-Амур публично извинился перед Владом Кадони

«Влад, привет! Я хотел бы искренне извиниться перед тобой, перед всеми за недавний инцидент. Извини, что хамски, некорректно высказался в отношении тебя!..», - обратился Мондезир к ведущему «Дома-2».

По словам Мондезира, он понял, что вел себя по-хамски.Не секрет, что Ефременкова и Свет-Амур на днях объявили себя парой. На данный момент влюбленные активно говорят о том, что желают принять участие в проектном конкурсе «Свадьба на миллион». Впрочем, время от времени даже между ними возникают очевидные недоразумения.К примеру, совсем недавно Мондезир позволил себе нелицеприятно высказаться в адрес Влада Кадони. Избранница Свет-Амура не смогла остаться в стороне и попыталась помирить своего молодого человека и коллегу по съемочной площадке.Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен очередной выпуск телепроекта «Дом-2». В эфире она появится уже сегодня, 15 марта 2019 года.На видео Мондезир во время Лобного места просит дать ему слово. Многие телезрители «Дома-2» уверены, что Свет-Амура к подобному решению подтолкнула Ефременкова. Как бы то ни было, но возлюбленный Юлии все-таки извинился перед Владом за свое хамство.К слову, Кадони не стал много говорить, а только отметил, что простил Свет-Амура.