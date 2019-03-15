Александр Васильев рассказал, что юбилей ему оплатили богатые женщины

Сам историк моды не считает это чем-то зазорным или недостойным, поэтому даже не скрывает этого факта. Эти богатые женщины заявили, что деньги все-равно пойдут на организацию мероприятия для многочисленных гостей, а сам юбиляр с этого не получит ни копейки. Александр Васильев отмечает, что не считает себя альфонсом, ведь он не спит с этими представительницами прекрасного пола.На эти деньги историк моды смог организовать пышное мероприятие, на него были приглашены многие звезды шоу-бизнеса и не только. Все они отлично провели время, заверяет сам виновник торжества, а в конце вечера были восхищены необычным тортом. Он имел вес около ста килограмм и форму платья. Подобный размер лакомства позволил каждому участнику получить свой кусок.Напомним, Александр Васильев известен своими выездными школами моды. Вместе со своими учениками он отправляет в самые главные города Европы, где они посещают открытые и закрытые выставки и показы. Подобные выездные школы проходят регулярно, но стоят очень дорого. С помощью своих связей историк моды получает доступ к многим мероприятиям.