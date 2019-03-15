Учёные обнаружили в мозге человека "клетки времени"





Университет Торонто пригласил 18 добровольцев, чтобы проверить, есть ли в гиппокампе человека "клетки времени". В 2016 году биологи из Португалии нашли у крыс подполе CA1 с нейронами, оценивающими временные интервалы между событиями. Они находятся в чёрной субстанции мозга и регулируют субъективное восприятие.Когда дофаминергические клетки у крыс активировались, несколько секунд между стимулами казались им короче, чем при инактивации. Канадские исследователи предложили добровольцам эксперимент с запоминанием 4 последовательностей картинок. Люди фиксировали их в памяти 9 секунд подряд, затем проходили проверочный тест и повторяли в уме.МРТ показало, что в паузах гиппокамп проявлял ту же активность, что и у грызунов. Учёные считают такую фиксацию секундных временных промежутков основой для формирования долговременных воспоминаний.