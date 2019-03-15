Личный врач Юлии Началовой Василий Шуров озвучил возможные причины ее болезни
Личный врач популярной российской звезды Юлии Началовой Василий Шуров недавно озвучил возможные причины болезни певицы. По мнению специалиста, у артистки могло наступить весеннее истощение.
Юлия Началова появлялась у Шурова полгода назад. Певице подобрали лечение по подагре и другим болезням. Исполнительница старалась следить за здоровьем, прислушиваясь к рекомендациям медиков, и чувствовала себя стабильно. Как отметил доктор Шуров, его беспокоило, что артистка очень много времени и сил уделяет концертной деятельности, практически не отдыхая. Он полагает, что не каждому здоровому человеку под силу выдержать такой сумасшедший ритм. По словам эксперта, у звезды могло произойти весеннее истощение, что обострило и другие болезни.
Личный врач поп-дивы отметил: он не просил артистку ограничивать концертные выступления, ведь ей нужно поднимать ребенка, содержать семью. У Юлии Началовой никогда не было богатых покровителей и поэтому она должна была самостоятельно зарабатывать деньги, не жалея себя. Доктор сообщил, что певица не могла найти время для обследования, но, когда несколько недель в графике выпадали, звезда ложилась в клинику.
Василий Шуров рассказал, что его пациентка не могла принимать препараты для похудения, которые, по предположениям, вызвали осложнения на почках. Началова не могла принимать лекарства, не проконсультировавшись со специалистом.
В настоящее время состояние Юлии Началовой остается тяжелым. Врачи несколько дней проводят искусственную вентиляцию легких. Появились слухи, что у звезды появился отек мозга, но пиар-менеджер исполнительницы данную информацию не подтверждает.
Юлия Началова появлялась у Шурова полгода назад. Певице подобрали лечение по подагре и другим болезням. Исполнительница старалась следить за здоровьем, прислушиваясь к рекомендациям медиков, и чувствовала себя стабильно. Как отметил доктор Шуров, его беспокоило, что артистка очень много времени и сил уделяет концертной деятельности, практически не отдыхая. Он полагает, что не каждому здоровому человеку под силу выдержать такой сумасшедший ритм. По словам эксперта, у звезды могло произойти весеннее истощение, что обострило и другие болезни.
Личный врач поп-дивы отметил: он не просил артистку ограничивать концертные выступления, ведь ей нужно поднимать ребенка, содержать семью. У Юлии Началовой никогда не было богатых покровителей и поэтому она должна была самостоятельно зарабатывать деньги, не жалея себя. Доктор сообщил, что певица не могла найти время для обследования, но, когда несколько недель в графике выпадали, звезда ложилась в клинику.
Василий Шуров рассказал, что его пациентка не могла принимать препараты для похудения, которые, по предположениям, вызвали осложнения на почках. Началова не могла принимать лекарства, не проконсультировавшись со специалистом.
В настоящее время состояние Юлии Началовой остается тяжелым. Врачи несколько дней проводят искусственную вентиляцию легких. Появились слухи, что у звезды появился отек мозга, но пиар-менеджер исполнительницы данную информацию не подтверждает.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:36