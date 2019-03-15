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Личный врач Юлии Началовой Василий Шуров озвучил возможные причины ее болезни

Личный врач популярной российской звезды Юлии Началовой Василий Шуров недавно озвучил возможные причины болезни певицы. По мнению специалиста, у артистки могло наступить весеннее истощение.

Личный врач Юлии Началовой Василий Шуров озвучил возможные причины ее болезни

Юлия Началова появлялась у Шурова полгода назад. Певице подобрали лечение по подагре и другим болезням. Исполнительница старалась следить за здоровьем, прислушиваясь к рекомендациям медиков, и чувствовала себя стабильно. Как отметил доктор Шуров, его беспокоило, что артистка очень много времени и сил уделяет концертной деятельности, практически не отдыхая. Он полагает, что не каждому здоровому человеку под силу выдержать такой сумасшедший ритм. По словам эксперта, у звезды могло произойти весеннее истощение, что обострило и другие болезни.

Личный врач поп-дивы отметил: он не просил артистку ограничивать концертные выступления, ведь ей нужно поднимать ребенка, содержать семью. У Юлии Началовой никогда не было богатых покровителей и поэтому она должна была самостоятельно зарабатывать деньги, не жалея себя. Доктор сообщил, что певица не могла найти время для обследования, но, когда несколько недель в графике выпадали, звезда ложилась в клинику.

Василий Шуров рассказал, что его пациентка не могла принимать препараты для похудения, которые, по предположениям, вызвали осложнения на почках. Началова не могла принимать лекарства, не проконсультировавшись со специалистом.
Личный врач Юлии Началовой Василий Шуров озвучил возможные причины ее болезни

В настоящее время состояние Юлии Началовой остается тяжелым. Врачи несколько дней проводят искусственную вентиляцию легких. Появились слухи, что у звезды появился отек мозга, но пиар-менеджер исполнительницы данную информацию не подтверждает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:36

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