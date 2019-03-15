Советскому писателю Юрию Бондареву исполнилось 95 лет





Юрий Бондарев родился в 1924 году в городе Орске, Оренбургская область. Несмотря на свой юный возраст, в 1941 году участвовал в возведении оборонительных укреплений под Смоленском, пережил эвакуацию, где и закончил среднее образование. В 1942 году вчерашний школьник поступил во 2-е Бердичевское пехотное училище в Актюбинске, после чего был отправлен в Сталинград, где возглавил минометный расчет. С тех пор писатель не раз был ранен, но всегда возвращался в строй. Участвовал в боях по форсированию Днепра и освобождению Киева, а также в сражениях в Польше и Чехословакии.Первой прорывной книгой Юрия Бондарева была повесть «Батальоны просят огня», выпущенная в 1946 году. Впоследствии она стала родоначальницей целого жанра «лейтенантской прозы». Данное направление получило свое развитие во второй половине 20 века и являлось очень популярным среди советских читателей. По мотивам многих произведений писателя были сняты фильмы, также имевшие огромный успех.В своих произведениях прозаик делал акцент на порядочности простых людей. Ради раскрытия этого вопроса он был готов жертвовать всем, даже «правдой о той войне». В 2004 году Юрий Бондарев получил звание почетного гражданина города-героя Волгограда.