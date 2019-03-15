Анна Банщикова похвасталась впечатляющим декольте в купальнике

Актриса сопроводила фотографии комментарием о том, что она сбежала ото всех проблем в спа-комплекс. Анна Банщикова редко выставляет на всеобщее обозрение свои откровенные снимки, поэтому каждая такая ситуация вызывает ажиотаж. Поклонники артистки начали активно обсуждать подобное обновление.Они отмечают, 44-летняя Анна Банщикова является примером настоящей и естественной красоты женщины, а это большая редкость в современном шоу-бизнесе, где почти все звезды предпочитают прибегать к помощи пластической хирургии. Подписчики актрисы оставили под этими снимками много комплиментов и приятных слов, посвященных артистке. Они уверены, её внешний вид вызывает исключительно положительные эмоции.Напомним, сама актриса не раз отмечала, что не зацикливается на счет своего возраста. Звезда рассказывала, пока морщины не стали проступать на лице – данная тема её совершенно не интересует. Артистка уверена, что женщинам, которые постоянно переживают о своем возрасте, попросту нечем заняться в жизни.