Маленькая дочь Валерия Тодоровского и Евгении Брик снимается в Голливуде

9-летняя Зоя выложила на странице в Instagram фотографии со съемок в каком-то проекте. Снимки она сопроводила тегами стриминговой компании Netflix и сериала OA. Таким образом подтвердилась информацию о том, что маленькая дочь Валерия Тодоровского и Евгении Брик уже успела побывать в Голливуде.Несмотря на это, звездные родители не уверены, что их наследница выберет именно такой путь в жизни. Евгения Брик отмечает, что нельзя стать актрисой в таком юном возрасте. Ведь ребенок еще сам не понимает, чего ему хочется, кроме того, такая профессия требует специализированного образования. Сейчас звездная пара рассматривает эту ситуацию как способ получения полезного для 9-летней Зои опыта.Звезда рассказывает, в этой ситуации есть другая опасная составляющая – ранний успех. Актриса уверена, нет ничего хуже, чем стать знаменитостью в 10-11 лет. Поэтому Евгения Брик не желает подобной судьбы своему ребенку и не собирается давить на неё в этих вопросах. Актриса отметила, в Голливуде подобных съемок и сериалов сотни, так как местная индустрия более развитая, чем российская, поэтому она не переживает о внезапном успехе, который может свалиться на 9-летнюю Зою.