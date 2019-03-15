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Мария Машкова кардинально сменила имидж

Мария Машкова решила подстричься и сменить каштановый цвет волос на платиновый блонд. Артистка надеется, что близкие примут кардинальные изменения во внешности без суровой критики.
Мария Машкова кардинально сменила имидж

«Каково это быть блондинкой», - с таким названием она сняла видеоролик с дальнейшей его публикацией в Интернете. По словам актрисы, она накрасила губы красной помадой и в таком виде пошла «нарываться на приключения». Машкова с иронией высказалась, что во время прогулки надеялась, что кто-либо решит подойти и познакомиться с ней, но все проходящие мужчины тут же прятали свои глаза, как только видели ее.

Ситуация изменилась, когда она посетила ресторан: там представители сильного пола стали «кадрить» артистку, сделавшую вывод: если женщина блондинка, ей просто необходимо немного подождать, и тогда потенциальные кавалеры сами начнут первыми оказывать знаки внимания.
Фанаты позитивно высказались в адрес Машковой касательно ее нового облика. По их мнению, белый цвет волос ей очень идет.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:07

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