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Врачи назвали бодрящую замену кофе

Врачи назвала бодрящую замену горячему кофе, способную придать человеку тонус в течении дня. Таким средством оказался дневной сон.
Врачи назвали бодрящую замену кофе

Постоянное употребление кофе с целью поддержания тонуса и состояния бодрости не является безальтернативным вариантом, отмечают врачи. По их словам, есть и другие способы справится с усталостью в течение дня. Людям рекомендуют прибегать к дневному сну. Врачи отмечают, в данном случае можно выбрать два варианта отдыха: короткий на 15-20 минут и более длинный на полтора часа. В первом случае организм успеет провести быструю «перезагрузку» и восстановить значительную часть сил, а во втором человек полноценно отдохнет и получит максимальный заряд энергии.

Специалисты отмечают, днем не следует пытаться спать более полутора часов, продолжительный сон будет иметь крайне негативное влияние на самочувствие человека, а его тонус не улучшиться, а наоборот ухудшится. Поэтому людям рекомендуют заводить будильник в таких ситуациях.

Отдельно врачи отметили ситуацию, когда человек засыпает во время поездки в транспорте. Это говорит о том, что режим сна полностью не удовлетворяет потребности организма в отдыхе и его необходимо серьезно пересмотреть. Спящий человек в общественном транспорте оказывается в очень опасной ситуации: он может проехать свою остановку и является легкой мишенью для воров.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:03

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