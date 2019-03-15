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Ученые рассказали, почему у многих египетских статуй отсутствует нос
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Ученые рассказали, почему у многих египетских статуй отсутствует нос

От статуй фараонов до скульптур богов и богинь, которым поклонялись эти правители, есть особенность, которая присуща многим древним египетским произведениям искусства, дошедшим до наших дней,- у них отсутствуют носы. Это можно легко объяснить влиянием времени, однако эксперты полагают всему виной «преднамеренное разрушение. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.

Ученые рассказали, почему у многих египетских статуй отсутствует нос

По словам куратора Бруклинского музея Эдварда Бляйберга (Edward Bleiberg), который расследовал странное явление, выдающиеся элементы статуй, такие как нос, могут легко разрушаться в результате естественных явлений, особенно в течение тысячелетий, когда многие из них оставались незащищенными, однако разбитые носы также часто встречаются у персонажей, вырезанных на плоских плитах. Эксперт отметил, что эта форма повреждений могла быть результатом действий грабителей могил, пытающихся помешать злым духам мстить людям.

Специалист рассказал, что для древних египтян скульптуры считались своего рода сосудом для души человека, которого они изображали или для которого были созданы. Разгромив часть статуи, грабители могил, вероятно, полагали, что им удалось «уничтожить силу изображения». Поврежденная часть тела больше не могла выполнять свое предназначение, таким образом, статуя с разрушенным носом теряла способность «дышать».

Ученые рассказали, почему у многих египетских статуй отсутствует нос

Проделав этот акт вандализма, охотники за сокровищами получали гарантию того, что «ограбленный» дух не придет за ними и начнет мстить.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11

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