Яна Троянова в откровенном интервью рассказала о съемках «Последнего героя» и трагической гибели сына

По словам Яны Трояновой, желание попасть на необитаемый остров и испытать себя в экстремальных условиях у нее возникло еще много лет назад, когда на Первом канале только начинали транслировать «Последний герой». Однако в тот день, когда должен был состояться кастинг на шоу, актрису пригласили на репетицию в театр, и тогда она выбрала сцену.По прошествии нескольких лет руководители телекомпании «ТВ-3» предложили Яне Трояновой стать ведущей нового реалити-шоу, и она с радостью дала свое согласие. Артистка не захотела надолго расставаться с семьей и на Филиппины отправилась не одна, а с супругом Василием Сигаревым и собакой.По словам Яны Трояновой, съемочный процесс на островах не обходился без конфликтных ситуаций среди участников проекта. Знаменитость также отметила, что съемки в суровых условиях ей самой дались нелегко.Затрагивая глубоко личную тему гибели единственного сына Николая, артистка призналась, что долго не решалась предать огласке трагедию в своей семье. Однако, в конце концов, она нашла в себе силы рассказать о постигшем ее горе, и с тех пор ее интервью стали откровеннее. Знаменитость перестала стесняться говорить о своих трудностях, недостатках, счастье или несчастье.