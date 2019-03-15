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Звезде американского реалити-шоу Джо Джудиче грозит депортация

Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» Джо Джудиче может вынужденно вернуться из США в родную Италию. После выхода из тюрьмы артисту грозит депортация.


Звезде американского реалити-шоу Джо Джудиче грозит депортация

Джо Джудиче был обвинен в фиктивном банкротстве и приговорен к 41 месяцу лишения свободы весной 2016 года. Актер отбывал наказание в федеральной тюрьме в Пенсильвании, а 14 марта его перевели в изолятор. Терезе Джудиче, его супруге, предъявили аналогичное обвинение, однако ее приговор был более мягким – 11 месяцев, и она ранее вышла из мест заключения.

Звезде американского реалити-шоу Джо Джудиче грозит депортация

Поскольку Джо Джудиче никогда не являлся гражданином США, то ему может грозить высылка из государства. Сейчас актер ожидает решения центра, занимающегося вопросами депортации, апелляцию в эту инстанцию он подал еще осенью прошлого года.

Адвокат артиста выразил надежду, что справедливость восторжествует, и Джо Джудиче вернется к любящим супруге и детям.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:55

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