Звезде американского реалити-шоу Джо Джудиче грозит депортация





Джо Джудиче был обвинен в фиктивном банкротстве и приговорен к 41 месяцу лишения свободы весной 2016 года. Актер отбывал наказание в федеральной тюрьме в Пенсильвании, а 14 марта его перевели в изолятор. Терезе Джудиче, его супруге, предъявили аналогичное обвинение, однако ее приговор был более мягким – 11 месяцев, и она ранее вышла из мест заключения.Поскольку Джо Джудиче никогда не являлся гражданином США, то ему может грозить высылка из государства. Сейчас актер ожидает решения центра, занимающегося вопросами депортации, апелляцию в эту инстанцию он подал еще осенью прошлого года.Адвокат артиста выразил надежду, что справедливость восторжествует, и Джо Джудиче вернется к любящим супруге и детям.