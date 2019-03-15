Ясновидящая Галина Янко рассказала о множестве завистников в окружении Нюши

Галина Янко положительно охарактеризовала молодую исполнительницу, ставшую недавно мамой. Она назвала ее «девушкой благородных кровей» и «настоящей аристократкой». Однако артистку окружает много завистников, а она, в силу своей доброй натуры, даже не подозревает, что ее могут сглазить.Прорицательница также отметила, что успех сопровождает Нюшу во всех ее начинаниях. Будучи популярным и публичным человеком, она сумела создать крепкую семью, стать примерной женой и хорошей матерью. Галина Янко предсказала, что певица очень скоро полностью придет в форму после рождения ребенка и вернется к выступлениям.Однако поклонники и так могут видеть, что их любимица выглядит отлично. Она систематически публикует новые фотографии в социальной сети Instagram. Нюша также ранее заявляла, что ее декретный отпуск затянулся, и она уже «с головой окунулась» в работу.