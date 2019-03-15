Экс-бойфренд Виктории Романец Александр Липовой снова станет отцом

«Многие догадались, конечно, уже, но я держалась до последнего! Мы хотели с Сашей вам сказать еще месяц назад, но ситуация решила по своему. Живот уже скрывать не получается, да и я вам обещала. Счастью нет предела», - написала звезда в комментариях.

Сам Александр Липовой сейчас отбывает срок в тюрьме за мошенничество, куда его отравил суд на два месяца. Сегодня его возлюбленная Саша Кабаева опубликовала в Instagram снимок в длинном блестящем платье с глубоким декольте. При этом девушка придерживает уже хорошо заметный беременный живот.Саша Кабаева также добавила, что ей очень тяжело переносить беременность без Александра Липового, она очень ждет его возвращения домой. Поклонники тут же поздравили будущих родителей и пожелали будущей маме легких родов и здорового малыша.