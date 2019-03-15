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Экс-бойфренд Виктории Романец Александр Липовой снова станет отцом

Бывший возлюбленный участницы "Дом-2" Виктории Романец Александр Липовой в очередной раз готовится стать отцом. Сегодня его избранница, модель Саша Кабаева призналась, что находится уже на пятом месяце беременности.
Экс-бойфренд Виктории Романец Александр Липовой снова станет отцом

Сам Александр Липовой сейчас отбывает срок в тюрьме за мошенничество, куда его отравил суд на два месяца. Сегодня его возлюбленная Саша Кабаева опубликовала в Instagram снимок в длинном блестящем платье с глубоким декольте. При этом девушка придерживает уже хорошо заметный беременный живот.

«Многие догадались, конечно, уже, но я держалась до последнего! Мы хотели с Сашей вам сказать еще месяц назад, но ситуация решила по своему. Живот уже скрывать не получается, да и я вам обещала. Счастью нет предела», - написала звезда в комментариях.


Саша Кабаева также добавила, что ей очень тяжело переносить беременность без Александра Липового, она очень ждет его возвращения домой. Поклонники тут же поздравили будущих родителей и пожелали будущей маме легких родов и здорового малыша.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:15

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