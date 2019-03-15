Ученые: Легкие обеды помогут избавиться от лишних килограммов





Специалисты провели эксперимент с участием 17 добровольцев. Испытуемым предложили 14 дней кушать свою любимую еду тогда, когда они этого захотят, независимо от времени суток. Исключение составляли лишь обеды. Они должны были быть легкими, а их порции – контролируемыми. По окончании исследования эксперты выяснили, что все участники избавились в среднем от 500 грамм своего веса. Согласно прогнозу ученых, если бы добровольцы продолжали придерживаться такого же режима питания, то им удалось бы похудеть на 11 килограмм.Авторы научной работы отметили, что компенсировать увеличение потребления калорийной еды в современной пищевой среде, а также избежать появления лишних килограммов можно за счет легких приемов пищи в обед с контролируемыми порциями. Если же человек желает, чтобы его вес остался на существующем уровне, то самой лучшей методикой для него будет соблюдение этого правила несколько дней в неделю.