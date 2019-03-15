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Ксения Собчак расскажет о личной жизни на программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион"

Ксения Собчак после сенсационного заявления о расставании со своим мужем Максимом Виторганом стала гостьей программы "Секрет на миллион" c Лерой Кудрявцевой. Светская львица на всю страну готова рассказать о личной жизни.
Ксения Собчак расскажет о личной жизни на программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион"

Не так давно общественность всколыхнула новость о жизни светской львицы Ксении Собчак и актера Максима Виторгана. Пара рассказала, что давно не живет вместе, однако причин не назвала. Теперь же в Сети появился анонс программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, гостьей которой стала именно Собчак.

Телеведущая согласилась рассказать о своей личной жизни, расставании с супругом, чему посвятили целый раздел, о том, как она зарабатывает деньги и чем занимается.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:00

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