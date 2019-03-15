Юлия Ефременкова заставила Мондезира Свет-Амура извиниться перед Владом Кадони

После конфликта с Владом Кадони Мондезир Свет-Амур игнорировал просьбы других участников реалити извиниться, однако сделал это на последнем эфире с "Острова Любви". Молодой человек сказал, что не хотел обидеть телеведущего, а потому ему стыдно за свое поведение. Юлия Ефременкова тут же захлопала в ладоши, отметив, для нее очень важна дружба между избранником и другом.Тем не менее, поклонники сразу же принялись писать, что именно телеведущая "Дома-2" заставила молодого своенравного участника извиниться. Более того, она подчеркнула, что любит Кадони как друга, а Мондезир Свет-Амур отметил, что друзья его девушки - и его тоже.