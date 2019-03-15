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Дмитрий Дмитренко отдохнул в компании участников "Дом-2" без Ольги Рапунцель

Пара Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель то и дело оказывается в центре внимания поклонников. Участница реалити практически постоянно скандалит со своим мужем, однако Дмитренко все же смог отдохнуть от напряженной обстановки в компании других участников "Дома-2".
Дмитрий Дмитренко отдохнул в компании участников "Дом-2" без Ольги Рапунцель

Участник реалити-шоу Иосиф Оганесян опубликовал в Сети забавное видео, где он, Дмитрий Дмитренко и Анна Брянская едут в машине Татьяны Строковой, напевая веселую песню. При этом молодой отец весело пританцовывает на заднем сидении.

Поклонники тут же заметили, что на кадрах нет Ольги Рапунцель, что очень радует, так как Дмитрию Дмитренко, по мнению фанатов, давно пора освободиться хоть ненадолго из-под гнета жены. Тем не менее, фолловеры уверены, что Ольга Рапунцель точно не одобрит поведение избранника и снова закатит скандал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:27

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