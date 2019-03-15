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Алексей Кудряшов о выкидыше Балинской: «Желаю смерти всем, кто плохо говорит о Насте»

Возлюбленный Анастасии Балинской, потерявшей очередную беременность, Алексей Кудряшов не смог сдержать эмоций и высказался в адрес хейтеров, которые прокомментировали ситуацию. Молодой человек пожелал всем обидчикам смерти.
Алексей Кудряшов о выкидыше Балинской: «Желаю смерти всем, кто плохо говорит о Насте»

Как только Анастасия Балинская поделилась новостью о том, что она потеряла ребенка, злопыхатели тут же принялись указывать ей, что сообщать о столь интимных моментах личной жизни нельзя. Девушка рассказала, что готова сойти с ума от боли и сожаления, однако поддержали ее не многие.

Тем не менее, Алексей Кудряшов не смог сдержать эмоций и вступил в переписку со всеми, кто отозвался нелестно о его возлюбленной. Экс-проектант отметил, что таким людям просто хочется выплеснуть куда-то свою злость и яд, они готовы унижать совершенно незнакомых им людей, так как сами несчастны в жизни.

Всех обидчиков Алексей Кудряшов назвал некчемными гориллами и пожелал им смерти. Сама же Анастасия Балинская призналась, что у нее началась депрессия и она снова не может придти в себя после случившегося.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:15

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