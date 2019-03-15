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Милена Безбородова отказалась от свадьбы на Сейшелах из-за ссор с Алексеем Безусом

Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась, что отказалась от свадьбы на Сейшелах не из-за участия в конкурсе "Свадьба на миллион". Причиной перемен стали недопонимание и частые ссоры с возлюбленным Алексеем Безусом.
Милена Безбородова отказалась от свадьбы на Сейшелах из-за ссор с Алексеем Безусом

Тем не менее, Милена Безбородова и Алексей Безус не отказываются от участия в конкурсе "Свадьба на миллион", которые стартовал на проекте "Дом-2" совсем недавно. По мнению участников реалити, у них есть все шансы получить заветные деньги на желаемое торжество, так как они любят друг друга и не спят с другими.

Милена Безбородова подчеркнула, отношения с Алексеем Безусом у них складываются не всегда гладко, однако он не целовался и не спал с кем-то, кроме нее. Также проектантка добавила, что на данный момент она не готова стать матерью, а Безус - жениться.

Звезда очень хочет, чтобы свадьбой они занимались с Алексеем Безусом вместе, он тоже этого хотел и помогал выбирать наряды, а не просто дал согласие на роспись. Участники реалити считают главными своими конкурентами пару Саймона Марданшина и Насти Якуб, ведь их отношения развиваются стремительно и видно, что они друг друга любят.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 07:45

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