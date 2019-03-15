Милена Безбородова отказалась от свадьбы на Сейшелах из-за ссор с Алексеем Безусом

Тем не менее, Милена Безбородова и Алексей Безус не отказываются от участия в конкурсе "Свадьба на миллион", которые стартовал на проекте "Дом-2" совсем недавно. По мнению участников реалити, у них есть все шансы получить заветные деньги на желаемое торжество, так как они любят друг друга и не спят с другими.Милена Безбородова подчеркнула, отношения с Алексеем Безусом у них складываются не всегда гладко, однако он не целовался и не спал с кем-то, кроме нее. Также проектантка добавила, что на данный момент она не готова стать матерью, а Безус - жениться.Звезда очень хочет, чтобы свадьбой они занимались с Алексеем Безусом вместе, он тоже этого хотел и помогал выбирать наряды, а не просто дал согласие на роспись. Участники реалити считают главными своими конкурентами пару Саймона Марданшина и Насти Якуб, ведь их отношения развиваются стремительно и видно, что они друг друга любят.