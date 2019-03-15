Брачные войны «Дом-2»: Алексей Безус разоблачил «свадебных аферистов» Майю Донцову и Алексея Купина

Участник "Дома-2" уверен, что именно он и его избранница Милена Безбородова должны победить в конкурсе "Свадьба на миллион" и получить заветное пышное торжество. Проектант открыто об этом заявил недавно на Лобном месте, когда Юлия Ефременкова завела разговор об участниках соревнования.Алексей Безус подчеркнул, что он якобы раскрыл аферу лидеров конкурса Майи Донцовой и Алексея Купина. По словам проектанта, молодые люди хотели пожениться еще в декабре прошлого года, однако этого не произошло. Он уверен, что молодые люди просто хотят получить деньги. Тем не менее, у него с Миленой Безбородовой самая настоящая любовь, ведь он испытывает нежные чувства к возлюбленной по-разному - иногда как к дочери, к другу и к любимой.Поклонники Майи Донцовой и Алексея Купина тут же принялись возражать Алексею Безусу, заявив, что участники "Дома-2" отложили свадьбу из-за проблем со здоровьем проектантки, а вовсе не для участия в конкурсе "Свадьба на миллион".