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Звезду «Ералаша» Павла Гайдученко заставили сдать ДНК-тест

Сын Павла Гайдученко Максим 18 лет ждал, чтобы узнать тайну своего рождения. Как утверждает вторая супруга знаменитости, парень не приходится ему биологическим наследником, а потому заставил отца сдать тест ДНК.
Звезду «Ералаша» Павла Гайдученко заставили сдать ДНК-тест

Сомнения начали одолевать юношу с 12-летнего возраста после разговора с молодой женой Гайдученка Екатериной Ивановой. Родители, как рассказал наследник актера в ток-шоу Дмитрия Шепелева, развелись, когда ему исполнилось 4 года. Он редко виделся с отцом, в их с матерью жизни был Михаил Гребешков, иногда называвший мальчика сыном. Именно этот мужчина провожал его в первый класс.

Иванова и Гайдученко служили в одном театре, где и познакомились. Они начали встречаться, когда его ребенок был маленьким. Актер предложил ей стать няней для Максима, так как он и его супруга часто гастролировали. Иванова не планировала уводить возлюбленного из семьи, но не могла противостоять сильным чувствам.

Экс-жена Гайдученко Любовь обвинила бывшую няню в их с мужем разводе. Якобы это она уговорила актера бросить семью, рассказав, что мальчик рожден не от него. Актер мало общался с наследником, так как много работал. Экс-супруга звезды «Ералаша» утверждает, между ней и Гребешковым не было близких отношений. Мужчина является ее другом и просто помогал ей. Однако эксперты программы заподозрили ее во лжи.
Звезду «Ералаша» Павла Гайдученко заставили сдать ДНК-тест

Гайдученко заставили сдать биоматериал для ДНК-теста. Анализы взяли и у Гребешкова. Биологическим отцом юноши оказался актер.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:30

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