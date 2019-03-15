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Яна Крайнова рассказала о способах борьбы с целлюлитом

Яна Крайнова часто жертвует фигурой ради различных ролей, заставляющих ее то набирать лишние килограммы, то худеть. Актриса знает, как сложно женщинам избавляться от целлюлита. Справиться с проблемой знаменитости помогли правильное питание и постоянное движение.
Яна Крайнова рассказала о способах борьбы с целлюлитом

Целлюлит не зависит от стройности или пышности тела: много «худышек» ходят «сморщенными и дряблыми». «Апельсиновая корка» появляется в результате нарушения кровообращения, из-за этого клетки страдают от недостатка питательных веществ и кислорода. «Голодающие» структуры накапливают жир и токсины.

Яне Крайновой помогли избавиться от целлюлита постоянное движение и рацион питания, основанный на овощах и белках. Актриса советует использовать для решения проблемы «апельсиновой корки» лимфодренажный массаж, улучшающий отток лимфы и накопившихся вредных веществ. Такую процедуру кинозвезда проходит дважды в год, а каждый день дает себе физическую нагрузку.
Яна Крайнова рассказала о способах борьбы с целлюлитом

Крайнова вспомнила, как для съемок в «Дневнике доктора Зайцевой» ей пришлось поправиться на 10 кг. Она ела, что хотела, забросила любимую йогу, вела пассивный образ жизни. Продюсеры дали ей на увеличение веса всего полтора месяца. Актриса «управилась» в срок, но очень плакала, когда перестала влезать в свои платья.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:00

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