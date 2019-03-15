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Кейт Миддлтон любит подшучивать над внешностью принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон любят подшучивать друг над другом. Об этом рассказала диктор ВВС Радио 1 Клара Эмфо, она давно наблюдает за отношениями известной пары, и даже знакома с ними лично.
Кейт Миддлтон любит подшучивать над внешностью принца Уильяма

По рассказу диктора, супруги последние пару лет время от времени подшучивают над изъянами друг друга. Особенно остры шутки герцогини, которая даже на публике может посмеяться над лысиной на голове мужа. Он не обижается, а тоже иногда подтрунивает над ней.

Клара Эмфо говорит, что благодаря таким обоюдным насмешкам семейной пары, можно почувствовать, как хорошо они понимают друг друга. Она очень близка к королевской семье, поэтому утверждает, что принц Гарри самый забавный из всех родственников.

Однажды диктора приглашали в Кенсингтонский дворец, посетив который, ее впечатлили нынешние изыски и величие помещений. Девушка рассказывает, что ее тепло приняли. Во дворце был идеальный порядок, а на стенах повсюду висели портреты членов королевской семьи.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:00

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