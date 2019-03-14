Дима Билан выписался из больницы и занимается лечебной физкультурой

Медики диагностировали у артиста двойной перелом ноги после неудачного падения еще в феврале. Дима Билан долгое время находился под наблюдением врачей после операции на ноге. Певец вернулся домой только недавно. Об этой радостной новости поп-исполнитель рассказал своим многочисленным поклонникам в микроблоге Instagram. Билан отметил, что теперь имеет возможность заниматься делами и лечебной физкультурой дома. Он также смог повесить свой портрет – подарок коллеги по цеху Евы Польны на стену. Певица преподнесла картину звезде на день рождения, 24 декабря.Во время нахождения в клинике, где Диме Билану провели операцию, вставив пластину и 9 шурупов в лодыжку левой конечности, артист вел видеохронику своего восстановления для поклонников в социальной сети. Большинство почитателей творчества знаменитости до сих пор волнуются за состояние здоровья кумира, желая ему скорейшего выздоровления.