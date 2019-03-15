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Психолог: Справиться с весенним обострением помогут витамины и спорт

Российский психолог Ольга Романив в интервью сотрудникам издания «Дни.Ру» рассказала о том, что справиться с весенним обострением помогут пополнение организма витаминами, занятия спортом, полноценный ночной отдых.
Психолог: Справиться с весенним обострением помогут витамины и спорт

Выплеснуть эмоции, которые особенно сложно контролировать с приходом весны, поможет боксёрская груша или беговая дорожка, а получить заряд адреналина – бассейн. Также важно уметь расслабляться, чтобы под влиянием стресса не нагрубить окружающим. Самое простое – это научиться мысленно в медленном темпе считать до десяти, если начинает одолевать гнев. Успокаивает нервную систему занятие любимым делом – живописью, рукоделием, кулинарией и тому подобное.

Психолог напомнила, что весна – это сезон очищения. Можно заняться ремонтом в квартире или же генеральной уборкой. Не стоит бояться избавляться от ненужных вещей: выбросив из дома хлам, человек почувствует себя только лучше.

Весной стоит позаботиться о своей внешности. Даже если отражение в зеркале оставляет желать лучшего, не стоит отчаиваться, но следует полюбить себя и в таком виде, в то же время приложив все усилия, для того чтобы помочь себе выглядеть лучше.

И, самое главное, – нужно научиться подмечать всё хорошее, ценить это, и радоваться даже мелочам. Добрые поступки помогут человеку чувствовать себя значимым для общества. Стоит также помнить, что хорошее настроение – залог успешного начинания и завершения любого дела.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:00

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