Кристина Асмус показала пародию на Леонида Агутина

Звезда решила снять макияж и распустить волосы, чтобы передать образ коллеги в 90-х годах. Затем она пританцовывает, но слишком увлекается ритмичными движениями, а потому чуть не падает на пол, не удержав равновесие. Кристина Асмус лаконично подписала сюжет: “Хоп хэй лала лэй”, а подписчики поспешили оценить юмор кумира.Они назвали знаменитость бесподобной и забавной особой, отметив, что Гарик Харламов может гордиться своей избранницей. Сама артистка призналась, что любит подшучивать над близким человеком, даже когда они находятся дома.