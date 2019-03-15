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Кристина Асмус показала пародию на Леонида Агутина

Актриса любит удивлять своих поклонников необычными сюжетами в Instagram. Кристина Асмус в новом видео показала пародию на Леонида Агутина, получив много комментариев в свой адрес.
Кристина Асмус показала пародию на Леонида Агутина

Звезда решила снять макияж и распустить волосы, чтобы передать образ коллеги в 90-х годах. Затем она пританцовывает, но слишком увлекается ритмичными движениями, а потому чуть не падает на пол, не удержав равновесие. Кристина Асмус лаконично подписала сюжет: “Хоп хэй лала лэй”, а подписчики поспешили оценить юмор кумира.

Они назвали знаменитость бесподобной и забавной особой, отметив, что Гарик Харламов может гордиться своей избранницей. Сама артистка призналась, что любит подшучивать над близким человеком, даже когда они находятся дома.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00

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