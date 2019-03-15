Анна Хилькевич никогда не мечтала о карьере актрисы
Анна Хилькевич в своем Instagram обнародовала пост, дав ответы на интересующие поклонников вопросы о себе. Как призналась знаменитость, она никогда не мечтала о карьере актрисы, а хотела заниматься бизнесом, но судьба распорядилась иначе.
Длительное время звезда «Универа», обожающая малышей, боялась остаться бездетной, хотя медицинских противопоказаний, которые могли бы ей воспрепятствовать стать матерью, у нее не было. Родительница с детства рассказывала, что она обязательно встретит настоящую любовь, закладывая веру в семью.
Актриса тяжело переживает ссоры, поэтому не любит конфликтовать, предпочитая все спорные вопросы решать мирно. Знаменитость легка на подъем, редко устает и умеет приспосабливаться к разным ситуациям. Хилькевич очень хотелось дольше оставаться ребенком. Она никогда не думала о карьере актрисы, а мечтала всю жизнь заниматься бизнесом. Судьба распорядилась по-другому, именно поэтому звезда верит в высшие силы.
Длительное время звезда «Универа», обожающая малышей, боялась остаться бездетной, хотя медицинских противопоказаний, которые могли бы ей воспрепятствовать стать матерью, у нее не было. Родительница с детства рассказывала, что она обязательно встретит настоящую любовь, закладывая веру в семью.
Актриса тяжело переживает ссоры, поэтому не любит конфликтовать, предпочитая все спорные вопросы решать мирно. Знаменитость легка на подъем, редко устает и умеет приспосабливаться к разным ситуациям. Хилькевич очень хотелось дольше оставаться ребенком. Она никогда не думала о карьере актрисы, а мечтала всю жизнь заниматься бизнесом. Судьба распорядилась по-другому, именно поэтому звезда верит в высшие силы.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 03:00