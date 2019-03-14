Анфиса Чехова успешно освоила стрельбу из лука

После отдыха на жарких Мальдивах Анфиса Чехова решила с головой окунуться в работу. Телеведущая показала подписчикам в Instagram фото, где она позирует перед камерами с луком в руках. Подпись к посту гласит: «Стрельба – это мое главное увлечение». Знаменитость не забыла упомянуть, что она может стрелять из любого оружия, а сегодня освоила лук. Представительница российского шоу - бизнеса поинтересовалась у фолловеров, можно ли в ее возрасте подготовиться к Олимпиаде.За несколько часов публикацию Анфисы Чеховой положительно оценили более 14 000 подписчиков. Комментаторы восхитились новым ярким и неожиданным образом кумира, называя звезду Артемидой, амазонкой, богиней, снайпером, Сойкой-Пересмешницей из фильма «Голодные игры», валькирией, Ларой Крофт и просто красивой и удивительной женщиной.