Ученые сделали фото аномальной гигантской дыры на Северном полюсе в 1967 году
На Северном полюсе в 1967 году представители научного мира зафиксировали на фото аномальную огромную дыру. Об этом написало издание «Лига Новостей Россия».
На снимках 1967 года была запечатлена огромная дыра на Земле. Она имела правильные формы Все изображения были настоящими, потому момент о подделке даже не обсуждался.
В свое время, скептики раскритиковали их, считая, что существование дыры невозможно. Последователи теории о плоскости Земли, уверяют, что ученые 52 года назад зафиксировали тоннель, о котором до сих пор умалчивают.
Известно, что сейчас запрещено исследовать Северный полюс, в том числе использовать любые беспилотники. Такое решение обосновано низкими показателями гравитации, не удерживающими на лету аппараты. Многие специалисты предполагают, что правительство утаивает правду о входе в недра планеты. Сейчас изучается эта информация. Ранее эксперты сообщали, что ожидается смена полюсов из-за неустановленного направления Северного полюса.
На снимках 1967 года была запечатлена огромная дыра на Земле. Она имела правильные формы Все изображения были настоящими, потому момент о подделке даже не обсуждался.
В свое время, скептики раскритиковали их, считая, что существование дыры невозможно. Последователи теории о плоскости Земли, уверяют, что ученые 52 года назад зафиксировали тоннель, о котором до сих пор умалчивают.
Известно, что сейчас запрещено исследовать Северный полюс, в том числе использовать любые беспилотники. Такое решение обосновано низкими показателями гравитации, не удерживающими на лету аппараты. Многие специалисты предполагают, что правительство утаивает правду о входе в недра планеты. Сейчас изучается эта информация. Ранее эксперты сообщали, что ожидается смена полюсов из-за неустановленного направления Северного полюса.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:00