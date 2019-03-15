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Ученые сделали фото аномальной гигантской дыры на Северном полюсе в 1967 году

На Северном полюсе в 1967 году представители научного мира зафиксировали на фото аномальную огромную дыру. Об этом написало издание «Лига Новостей Россия».
Ученые сделали фото аномальной гигантской дыры на Северном полюсе в 1967 году

На снимках 1967 года была запечатлена огромная дыра на Земле. Она имела правильные формы Все изображения были настоящими, потому момент о подделке даже не обсуждался.

В свое время, скептики раскритиковали их, считая, что существование дыры невозможно. Последователи теории о плоскости Земли, уверяют, что ученые 52 года назад зафиксировали тоннель, о котором до сих пор умалчивают.

Известно, что сейчас запрещено исследовать Северный полюс, в том числе использовать любые беспилотники. Такое решение обосновано низкими показателями гравитации, не удерживающими на лету аппараты. Многие специалисты предполагают, что правительство утаивает правду о входе в недра планеты. Сейчас изучается эта информация. Ранее эксперты сообщали, что ожидается смена полюсов из-за неустановленного направления Северного полюса.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:00

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