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Бойкотируемый мультфильм «Гурвинек» появился в российском прокате

Анимационная лента «Гурвинек. Волшебная игра» появилась в российском прокате. Прежде мультфильм бойкотировался определёнными частными кинотеатрами.
Бойкотируемый мультфильм «Гурвинек» появился в российском прокате

Причиной этому послужило решение специалистов Минкульта не допустить к прокату на ту же дату мультипликационную комедию бельгийских аниматоров «Королевский корги». Теперь же ситуация изменилась, и мультфильм о виртуальных приключениях юного геймера Гурвинека уже числится в перечне отечественных сетей кинотеатров.

Показ картины стартует с 16 марта.



 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:25

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