Бойкотируемый мультфильм «Гурвинек» появился в российском прокате
Анимационная лента «Гурвинек. Волшебная игра» появилась в российском прокате. Прежде мультфильм бойкотировался определёнными частными кинотеатрами.
Причиной этому послужило решение специалистов Минкульта не допустить к прокату на ту же дату мультипликационную комедию бельгийских аниматоров «Королевский корги». Теперь же ситуация изменилась, и мультфильм о виртуальных приключениях юного геймера Гурвинека уже числится в перечне отечественных сетей кинотеатров.
Показ картины стартует с 16 марта.
Причиной этому послужило решение специалистов Минкульта не допустить к прокату на ту же дату мультипликационную комедию бельгийских аниматоров «Королевский корги». Теперь же ситуация изменилась, и мультфильм о виртуальных приключениях юного геймера Гурвинека уже числится в перечне отечественных сетей кинотеатров.
Показ картины стартует с 16 марта.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:25