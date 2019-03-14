Бойкотируемый мультфильм «Гурвинек» появился в российском прокате





Причиной этому послужило решение специалистов Минкульта не допустить к прокату на ту же дату мультипликационную комедию бельгийских аниматоров «Королевский корги». Теперь же ситуация изменилась, и мультфильм о виртуальных приключениях юного геймера Гурвинека уже числится в перечне отечественных сетей кинотеатров.Показ картины стартует с 16 марта.