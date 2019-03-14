В Перми скончалась солистка «Балета толстых» Екатерина Юркова
В Перми от остановки сердца скончалась Екатерина Юркова, солистка основанной российским хореографом Евгением Панфиловым труппы «Балет толстых». Артистке было 50 лет.
Коллеги Екатерины Юрковой рассказали, что она обладала огромным талантом, неиссякаемым позитивом, харизматичностью и красотой. В «Театре толстых» его солистка играла очень значимую роль, а потому труппа с её смертью многое потеряла.
Артистка скончалась 12 марта, а прощание с ней состоялось на следующий день после смерти.
Коллеги Екатерины Юрковой рассказали, что она обладала огромным талантом, неиссякаемым позитивом, харизматичностью и красотой. В «Театре толстых» его солистка играла очень значимую роль, а потому труппа с её смертью многое потеряла.
Артистка скончалась 12 марта, а прощание с ней состоялось на следующий день после смерти.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:04