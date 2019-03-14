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В Перми скончалась солистка «Балета толстых» Екатерина Юркова

В Перми от остановки сердца скончалась Екатерина Юркова, солистка основанной российским хореографом Евгением Панфиловым труппы «Балет толстых». Артистке было 50 лет.
В Перми скончалась солистка «Балета толстых» Екатерина Юркова

Коллеги Екатерины Юрковой рассказали, что она обладала огромным талантом, неиссякаемым позитивом, харизматичностью и красотой. В «Театре толстых» его солистка играла очень значимую роль, а потому труппа с её смертью многое потеряла.

Артистка скончалась 12 марта, а прощание с ней состоялось на следующий день после смерти.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:04

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