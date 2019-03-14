В Перми скончалась солистка «Балета толстых» Екатерина Юркова





Коллеги Екатерины Юрковой рассказали, что она обладала огромным талантом, неиссякаемым позитивом, харизматичностью и красотой. В «Театре толстых» его солистка играла очень значимую роль, а потому труппа с её смертью многое потеряла.Артистка скончалась 12 марта, а прощание с ней состоялось на следующий день после смерти.