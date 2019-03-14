Стас Пьеха рассказал, как изменилась его жизнь после «Фабрики звезд»

Музыкант признался подписчикам своего микроблога, как он решил купить габану на последние деньги и уехал в российскую столицу ради участия в проекте, съемочной площадкой которого стал гастроном на Дмитровке. Стас Пьеха сначала не понимал, что вокруг происходит, и не ставил себе никаких определенных целей. Певец пел, как умел, а танцевал - будто в последний раз. Внук народной артистки Эдиты Пьехи не скрывает: его называли бездарным, мажором, деревянным и внучком, но были и другие положительные отзывы о его выступлениях на «Фабрике звезд».Стас Пьеха очень рад, что его карьера началась именно с «Фабрики», ведь участие в программе было настоящей волшебной сказкой для парня, выросшего в питерских подъездах. Певец признается: то время было самым удивительным и судьбоносным, ведь с тех пор его жизнь кардинально изменилась, чтобы никогда не стать прежней.