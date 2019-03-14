Анастасия Волочкова представила рукопись своего «сенсационного шедевра»

Знаменитость призналась, ей очень сложно создавать книгу, так как она все пишет сама, самостоятельно делает правки, собирает воедино мысли, записанные вразброс на отдельных листах. Волочкова надеется, что ее труд по достоинству оценит общественность. Мемуары, рассказывающие о непростой жизни прима-балерины, автор назвала «Плата за успех».Танцовщица уверена в будущей популярности своей работы, ведь она создает «сенсационное издание», настоящий шедевр. Выход книги Волочковой ожидается в апреле. Поклонники отметили, что с интересом прочитают мемуары балерины. Хейтеры раскритиковали звезду за нескромность и заявили о желании услышать хвалебные слова о «шедевре» от читателей, а не от автора.