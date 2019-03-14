Алсу показала в Instagram фото с выступления 10-летней дочери на шоу «Голос. Дети»
Эстрадная звезда Алсу показала Instagram-аудитории два фото, сделанные во время выступления её 10-летней дочери Микеллы на вокальном шоу «Голос. Дети». Артистка призвала поклонников обязательно посмотреть данный выпуск телепроекта, который выйдет на экраны в ближайшую пятницу.
На фотокадрах юная конкурсантка запечатлена на сцене шоу «Голос. Дети» с микрофоном в руках. Для выступления девочка надела чёрные брюки и кофту с акцентными белыми полосами. Волосы начинающая певица предпочла не заплетать.
Как ранее отмечала Алсу, свою дочь она морально подготовила как к победе, так и к поражению. Звёздная мама рассказала Микелле о том, что участие в конкурсе будут брать не менее талантливые дети, чем она сама, а потому ни один из наставников может просто-напросто к ней не повернуться – ведь они не имеют возможности взять к себе в команду всех конкурсантов, даже если бы им этого и хотелось.
На фотокадрах юная конкурсантка запечатлена на сцене шоу «Голос. Дети» с микрофоном в руках. Для выступления девочка надела чёрные брюки и кофту с акцентными белыми полосами. Волосы начинающая певица предпочла не заплетать.
Как ранее отмечала Алсу, свою дочь она морально подготовила как к победе, так и к поражению. Звёздная мама рассказала Микелле о том, что участие в конкурсе будут брать не менее талантливые дети, чем она сама, а потому ни один из наставников может просто-напросто к ней не повернуться – ведь они не имеют возможности взять к себе в команду всех конкурсантов, даже если бы им этого и хотелось.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:24