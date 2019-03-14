Виктория Лопырева показала на фото наследника Марка Лионеля

Виктория Лопырева родила сына в начале февраля 2019 года от предпринимателя Игоря Булатова. Знаменитость не любит афишировать личную жизнь, поэтому на ее странице в социальной сети очень мало снимков с возлюбленным и ребенком. Фанаты очень обрадовались, когда Лопырева впервые за долгое время опубликовала фото малыша. В кадре видно, как генсекретарь FIFA держит Марка Лионеля на руках, а сам ребенок, чье лицо прикрыто смайликом, «позирует» с небольшим мячом в руках, подаренным Самурой.В комментарии к посту знаменитая модель сообщила подписчикам, что ее наследник дождался особенную гостью Фатму Самуру, которая является ее подругой и женщиной, заслуживающей огромного уважения.Публикация Виктории Лопыревой была высоко оценена поклонниками модели, посчитавшими фото очень милым и трогательным. Подписчики пожелали счастья и здоровья ребенку и его звездной родительнице.