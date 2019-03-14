АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Виктория Лопырева показала на фото наследника Марка Лионеля

Популярная российская модель и новоиспеченная мамочка Виктория Лопырева недавно показала фанатам в Instagram наследника Марка Лионеля. На снимке малыша держит на руках Фатма Самура, являющаяся генсекретарем FIFA.

Виктория Лопырева показала на фото наследника Марка Лионеля

Виктория Лопырева родила сына в начале февраля 2019 года от предпринимателя Игоря Булатова. Знаменитость не любит афишировать личную жизнь, поэтому на ее странице в социальной сети очень мало снимков с возлюбленным и ребенком. Фанаты очень обрадовались, когда Лопырева впервые за долгое время опубликовала фото малыша. В кадре видно, как генсекретарь FIFA держит Марка Лионеля на руках, а сам ребенок, чье лицо прикрыто смайликом, «позирует» с небольшим мячом в руках, подаренным Самурой.

В комментарии к посту знаменитая модель сообщила подписчикам, что ее наследник дождался особенную гостью Фатму Самуру, которая является ее подругой и женщиной, заслуживающей огромного уважения.

Публикация Виктории Лопыревой была высоко оценена поклонниками модели, посчитавшими фото очень милым и трогательным. Подписчики пожелали счастья и здоровья ребенку и его звездной родительнице.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бойкотируемый мультфильм «Гурвинек»
Соцсеть «Одноклассники» сделает из
Агата Муцениеце сделала коррекцию волос
В Перми скончалась солистка «Балета
«Не в тему!»: Анастасия Тарасова в
Стас Пьеха рассказал, как изменилась
Слава резко прокомментировала ситуацию
Анастасия Волочкова представила
Вера Брежнева рассказала о своем
Алсу показала в Instagram фото с
Недостаток витамина B12 опасен для
Лайма Вайкуле едва не погибла от удара
Виктория Лопырева показала на фото
Ляйсан Утяшева романтично поздравила
Эксперты дали 5 эффективных советов по
Актёр Алексей Серебряков назвал жену
Медики рассказали об истории болезни
«Не биологическая дочь»: Мать Насти
Путин дал поручение выйти на ипотечную
Беременная Анастасия Цветаева решилась
Линдси Лохан заговорила нецензурными
Валерия похвасталась в Instagram первой
Павел Дуров: Аудитория Telegram выросла
Светлана Лобода в леопардовом костюме
В ядре Земли находятся тонны
«Ни ходить, ни дышать не могла»:
Ольга Серябкина рассказала о своем
Диета поможет решить проблему
Алекскандр Ревва и Баста сразятся в шоу
Бритни Спирс не может выйти замуж за
Просмотреть все новости