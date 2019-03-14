Недостаток витамина B12 опасен для организма человека - Ученые





Эксперимент проводили на червях-нематодах, чтоб изучить влияние диеты на работу их организма. Исследователи обнаружили, что кобаламин повышает стрессоустойчивость и стойкость к патогенам.Организм человека не может перерабатывать 9 аминокислот и практически все витамины, поэтому вынужден получать их из окружающего мира. Недостаток В12 способствует развитию малокровия, синдрома хронической усталости, а также вызывает проблемы с памятью, а его переизбыток приводит к ускорению мутаций в ДНК. Ранее было известно, что хроническая нехватка этого вещества понижает иммунитет и накапливает токсины во всех органах человека.В будущем ученые планируют выяснить связь старения с данным витамином.