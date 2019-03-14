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«Не биологическая дочь»: Мать Насти Годуновой рассказала о «родстве» девочки с Евгением Осиным

Елена Скорнякова, подруга Евгения Осина, утверждавшая, что родила от музыканта ребенка, отказалась от своих слов. Экс-возлюбленная музыканта заявила, Настя Годунова не является биологической дочерью артиста, но он всегда относился к ней как к родной.
«Не биологическая дочь»: Мать Насти Годуновой рассказала о «родстве» девочки с Евгением Осиным

Осин знал об этом, поэтому в одном из телешоу отказался вскрывать конверт с результатами ДНК-теста на отцовство. Скорнякову беспокоит, что ее дочь лишена права посещать голубятню, где обитают птицы артиста. Музыкант построил ее много лет назад, вступив в общество заводчиков голубей. Сейчас за пернатыми ухаживает наследница знаменитости Агния Осина, а Годуновой не разрешают даже посмотреть на птиц человека, считавшего ее своей дочерью. При жизни певец мечтал, чтобы она увидела его пернатых друзей.
«Не биологическая дочь»: Мать Насти Годуновой рассказала о «родстве» девочки с Евгением Осиным

Скорнякова считает, ее наследнице запрещают ходить в голубятню, чтобы они с родной дочерью Осина не встретились и не начали выяснять отношения. Экс-подруга артиста не претендует на его наследство. Она хочет добиться, чтобы Годуновой, мечтающей в будущем стать певицей, разрешили исполнять композиции звезды. Скорнякова напомнила, скорую для умирающего музыканта вызвала именно она, а не отказавшиеся от него родственники.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:38

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