Беременная Анастасия Цветаева решилась на перелет через океан ради мечты

Знаменитость давно хотела побывать в «каменных джунглях» одного из крупнейших мегаполисов США, однако всегда откладывала поездку из-за нехватки времени. Цветаева и ее муж – очень беспокойные родители. Супруги не могут спокойно оставлять детей даже под присмотром родственников, поэтому путешествовать получается только порознь. Влюбленные все ждали, когда работающие бабушки смогут без проблем нянчить наследников, но дождались третьей беременности.Актриса поняла, больше медлить нельзя - приближается срок родов, и уговорила мужа на романтическую поездку без детей, не желая их изматывать сложными перелетами и прогулками по Нью-Йорку. Цветаева рада, что им с возлюбленным представилась возможность побыть вдвоем, не считая младенца в животе, который пока еще «не капризничает в самолетах, театрах и музеях». В США супруги проведут неделю, так как оставлять наследников на больший срок не решились.