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Линдси Лохан заговорила нецензурными словами на русском языке из-за сбоя работы Instagram и Facebook

Знаменитая голливудская актриса Линдси Лохан впечатлила фанатов неожиданной реакцией на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook. Звезда заговорила нецензурными словами на русском языке в ответ на твит ресурса RT, сообщившего о неполадках в Twitter-аккаунте.

Линдси Лохан заговорила нецензурными словами на русском языке из-за сбоя работы Instagram и Facebook

Скандальная актриса не могла не отреагировать на публикацию издания RT, уведомившего пользователей о том, что в популярных социальных сетях Facebook и Instagram на протяжении четырех часов будут наблюдаться сбои. Линдси Лохан очень бурно отреагировала на твит ресурса, выразив раздражение в ругательных словах на английском языке, а затем написала фразу, относящуюся к русской нецензурной лексике.
Линдси Лохан заговорила нецензурными словами на русском языке из-за сбоя работы Instagram и Facebook

Поклонники звезды обратили внимание, что американскую актрису очень раздосадовала новость о сбое соцсетей, так как она даже обратилась к администрации Instagram с просьбой связаться с ней. Большая часть пользователей высмеяла поведение Линдси Лохан, которая не может прожить без аккаунтов даже несколько часов.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:16

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