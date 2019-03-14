Линдси Лохан заговорила нецензурными словами на русском языке из-за сбоя работы Instagram и Facebook





Скандальная актриса не могла не отреагировать на публикацию издания RT, уведомившего пользователей о том, что в популярных социальных сетях Facebook и Instagram на протяжении четырех часов будут наблюдаться сбои. Линдси Лохан очень бурно отреагировала на твит ресурса, выразив раздражение в ругательных словах на английском языке, а затем написала фразу, относящуюся к русской нецензурной лексике.Поклонники звезды обратили внимание, что американскую актрису очень раздосадовала новость о сбое соцсетей, так как она даже обратилась к администрации Instagram с просьбой связаться с ней. Большая часть пользователей высмеяла поведение Линдси Лохан, которая не может прожить без аккаунтов даже несколько часов.